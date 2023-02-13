康和證券13日表示，為支持金融知識教育推廣扎根，特別專案贊助臺北大學第14屆金融研習營，康和證券總經理邱榮澄在開幕式中，期勉年輕學子未來在進入大學後，可將大學四年變成黃金四年，最重要的是投資自己的學習，瞭解自己的興趣與志向，建立無可取代的專長與能力。

這兩年來，投資理財有年輕化的趨勢，數位金融科技創新可說是重要的推手，邱榮澄表示，金融業可說是從HiTech 、FinTech、 AI智能到Next未來世代等，不斷創新演變，以前金融業剛開始是應用HiTech來交易，後來以FinTech進行數位金融的起始，創造一個平台系統，讓客戶線上交易，現在則強調AI智能，推出APP等個人化理財平台，包括AI智能選股與理財，這其中最大的關鍵就是轉變成以客戶需求導向與體驗為出發點，達致公平待客與普惠金融目標。

既然數位金融科技顛覆舊有模式，所以希望透過金融研習營，邀請財經專家、業界師資推廣財經視野、金融理財、創業創投與金融科技等多面向知識，增進學生財經領域正確觀念，進而強化未來升學及職涯規畫。

臺北大學金融研習營今年已邁入第14屆，參加對象為高中畢業生，為期四天的研習，除設計一系列商學與金融的基礎課程外，還包含簡報能力、風險分散及目前備受重視的企業社會責任等。