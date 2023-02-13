日本與荷蘭跟美國制裁大陸先進晶片，即使細節尚未公開，但可能與美國禁止14奈米以下及更先進技術相似，未來大陸將難以取得相關生產設備、零件、原料及人才。專家也警告，日本此舉將犧牲當地企業，反而會日本半導體產業與全球晶片業的發展，跟隨美國路線前景只會相當黯淡。

綜合外媒報導，日本預計在今年春天宣布對大陸先進晶片的制裁措施，並修改相關法規，出口先進製程的半導體設備時，需要先取得許可證，換言之，日本加入圍堵大陸先進晶片的行列。

日本政府此舉將對當地廠商造成傷害，大型設備商東京電子就曾透露，大陸該公司相當重要的市場，佔其年營收25%以上，大陸科技產業分析師項立剛也警告，日本此舉將傷害當地半導體產業，「大陸是最大的半導體市場，也是最大的晶片設備買家，管制措施將打擊日本企業，同時損害日本企業的市佔率。」

華府智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）高級研究員Emily Benson則提到，「公司收入減少，可能會影響國際廠商保持技術領先的能力，進而削弱長期的國家安全。」

項立剛也認為，強硬的管制措施將刺激大陸企業自給自足，從長遠來看，會有更多資源，投資開發大陸的先進半導體技術與設備。