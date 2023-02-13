高市青年委員與社區對話交流，了解部落的特色與資源。（柯宗緯翻攝）

高雄市青年委員近日前往茂林區與部落青年交流，了解原民部落文化與探討青年返鄉就業議題，期待透過實際參訪原民社區認識大高雄不同區域樣貌，進一步了解部落青年的需求及心聲，未來青年委員們也可針對整體市政議題提出更精確的具體建言。

高市青年局長張以理指出，青年局、原民會保持密切合作關係，落實傳達各式青年創業與就業政策資訊至各部落，其中第3屆青年事務委員孫佩馨為茂林區多納部落在地青年。

這次活動透過孫佩馨引導，讓所有青年委員能深入原鄉與部落青年面對面會談，更了解大高雄地區不同城鄉的發展，強化青年委員替社區事務發聲的能力。

青年局指出，本次青年委員參訪活動呼應青年關注的經濟、社會與創業的議題，也藉由文化和生態導覽進一步認識自然環境和社區發展，鼓勵青年尋求永續發展的行動方案。未來也將持續推動相關培力課程，讓身為市府與青年間窗口的青年委員更清晰高雄的都會生態樣貌，提出更符合人民需求的市政建言。