內政部長林右昌今與次長花敬群營建署長吳欣修陪同下，視察國家住宅及都市更新中心，並在致詞時宣布住宅政策大方向。除將擴大租金補貼方案的適用範圍、中產以下自用住宅貸款戶支持方案也提出「青年購屋積金」支持機制，讓年輕人可以透過自身儲蓄與政府協助下，得到購屋第一桶金，但林右昌也說，後兩者將在和行政院長陳建仁報告後再詳細對外說明。

林右昌表示，要處理高房價問題，涉及到國家土地跟住宅政策，這缺一不可，而現在推動社會住宅政策，但台灣推動的時間落後歐美先進國家超過50年以上，當然民眾還不滿意，因為數量還不夠，這需要時間來追趕上。

對於租金補貼與房貸補貼政策，林右昌表示，過去3年疫情，很多民眾受到經濟上影響，在租金及房貸支出上產生了壓力，短期方案是希望減輕百姓負擔及壓力，這就包含每年300億的租金補貼方案，此外也會提出中產以下自用住宅貸款戶的支持方案，不過這方案將會跟行政院長陳建仁報告定案後，再詳細說明。

林右昌說，而在租金補貼部分，今年針對此政策提出精進作為，包含會「隨到隨辦」，且舊戶能給予陸續的補貼不需要重新申請，且未來要申請的租屋人免附房屋與房東的證明資料，也能讓過去看得到吃不到的民眾，得到很大的方便。

此外也放寬適用房屋的範圍，會以房屋稅跟地政資料進行比對，沒資料的人能以切結方式處理，最早的補貼日期，會從合格家戶補貼申請那天開始，而非核定那天開始；此外，也將納入18歲以上租屋族，另納入教育部弱勢學生租屋需求，過去教育部也有補貼，因納入方案，得到的補貼可以擴大一倍，這是將是學生族群的福音。

林右昌說，最後除了這兩點短期方案，內政部也在思考，要建立青年購屋積金的支持機制，目標是讓有購屋意願的年輕人，透過自身努力儲蓄以及政府制度性協助，讓年輕人可以在一定年限內得到購屋的第一桶金，這政策預計將可穩定未來年輕人購屋的期待與需求，這也將跟陳建仁報告定案後，再跟大家說明。