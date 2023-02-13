112隻由柯莉黛綿羊、薩福克綿羊組成的「綿羊大軍」將從台14甲線9.5K（清境南商圈）出發往7.8K（清境國民賓館）。（清境農場提供／楊靜茹南投傳真）

清境農場每年場慶前舉辦奔羊節，讓遊客體驗牧羊的樂趣，受新冠肺疫情影響，2020年起停辦3年，今年17日將閃亮回歸，當天遊客可以跟著112隻由柯莉黛綿羊、薩福克綿羊組成的「綿羊大軍」逛合歡山公路，體驗趕羊群、被羊群趕的樂趣。公路總局提醒，用路人可提前或延後通過台14甲線，以免塞在「羊」陣中。

國軍退除役官兵輔導委員會為了安置退役榮民成立清境農場，將高山自然景觀與農牧生產結合發展休閒農業，每年2月20日前舉辦農場慶生活動，為了讓遊客體驗牧羊樂趣，2007年首度舉辦「清境奔羊節」廣受歡迎，2019年擴大舉辦，讓人羊在台14甲線上逛大街，2020年礙於疫情停辦3年，今年閃亮回歸。

17日奔羊節開幕當天，營北國中舞龍隊等團體進行開幕表演。（清境農場提供／楊靜茹南投傳真）

清境農場指出，防疫逐漸解封，一年一度的奔羊節也熱鬧回歸，17日奔羊節開幕當天，由普台高中禪鼓隊、營北國中舞龍隊、原住民聲樂家胡待明進行開幕表演，9時40分首場綿羊秀，10時20分重頭戲「羊咩咩逛大街」登場。

綿羊大軍終點站清境國民賓館，將有羊咩咩見面會等精彩活動。（清境農場提供／楊靜茹南投傳真）

遊客可以跟著專業牧羊人引領112頭柯莉黛綿羊、薩福克綿羊組成的「綿羊大軍」，上午10時20分從清境南商圈出發，徒步經合歡山公路約2公里抵達清境國民賓館，全長約2公里，讓遊客體驗趕羊群、被羊群追趕的樂趣。國民賓館將有羊咩咩見面會，可以跟可愛的羊或羊寶寶互動、拍照。

公路總局提醒，為了維護人、羊的安全，17日上午10時20分至10時50分，台14甲線7.8公里（清境南商圈）至9.5公里（清境國民賓館）將志工進行交通疏導，重要路口有警方協助交通管制，呼籲往返台14甲線用路人，可提前或延後通過該路段，以免塞在「羊」陣中。