桃園市觀音區一名51歲洪姓男子，12日晚間開車載友人外出買宵夜，途中遇上警方臨檢，洪男心虛向警方謊報身分，但員警查詢資料後發現照片與本人明顯不同，洪男自知法網難逃便坦承自己是侵占通緝犯，並向友人道別表示「3年後見」，隨即被警方帶回依法送辦。

大園警分局觀音分駐所12日晚間11時許，在成功路三段與大觀路四段路口執行擴大臨檢勤務，發現一輛自小客車緩慢接近路檢點，又未踩剎車想繼續往前開，形跡相當可疑，員警立即上前攔阻，示意駕駛接受盤查。

男子原本神色自若報出身分證號，並表示自己並未酒駕可以接受酒測，但員警利用該身分證號進行查詢後，發現顯示出的照片與男子明顯不同，員警為求謹慎詢問男子姓名、生日、地址等資料，結果男子全部答錯，還辯稱是自己改名了，年紀大記不清，想躲避查緝。

員警見男子神情越趨緊張，持續追問他年籍資料，男子自知難逃法網，便坦承該身分證號是他以前所使用，但因為與別人重複，所以後來有換新的身分證號，員警隨即利用男子提供的新身分證號進行查詢，確認他是一名侵占通緝犯，當場將他逮捕帶返所偵辦，詢後依法解送桃園地檢署歸案。