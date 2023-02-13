新北市一名25歲宋姓男子去年躲在東勢里圖書館女廁內，持手機偷拍女性如廁，當場遭抓包，全案經由檢察官偵結起訴。新北地院審結，依犯竊錄非公開活動罪，處拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

判決書指出，25歲宋姓男子2022年11月12日晚間5時許，躲藏於新北市的東勢里圖書館內2樓女廁，持手機從廁所間隔門板處，自下方往上拍攝女性如廁畫面，犯行見光後，遭到移送法辦。

宋男接受警詢及偵訊時均坦承犯行，檢察官核對報案者的指訴情節，加上警局扣押筆錄、性騷擾防治法申訴表、拍攝影片截圖等證據，認定宋男的自白與事實相符，堪認罪嫌，依涉犯妨害秘密罪將宋男提起公訴。

新北地院審理時，法官指出，宋男絲毫不尊重他人隱私，僅為了滿足個人偷窺慾望，竟心生惡念，以手機竊錄女性如廁畫面，嚴重侵害被害人的個人隱私，造成其心理不安，審酌宋男無前科及教育程度等一切情狀，依竊錄非公開活動罪，處拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。