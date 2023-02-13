苗栗縣長鍾東錦引導學童入校。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

寒假結束，今天13日開學日，苗栗縣警察局出動158名守護警力，針對轄內國民小學校門口、家長接送區及周邊道路重要路口規劃交通疏導勤務，維持學童安全及停車秩序。苗栗縣長鍾東錦等人一早也化身為導護志工親切引導學童入校。

鍾東錦由教育處長葉芯慧、縣警局長莊勝雄、警局婦幼隊隊長郭守明、少年隊隊長丁世嚴及頭份警分局長林育旺等人，前頭份市信義國小視察，以了解學校開學整備及學生上學情形。

鍾東錦穿著導護志工背心，手持指揮棒，在信義國小旁的復興街、信中路口協助學童安全通過馬路上學，並在校門口歡迎學童上學，也向家長道早安致意，同時提醒校方遵照中央宣布的指引，滾動調整相關防疫措施，隨時掌握教職員工及學生的健康狀况。

此外，東錦在信義國小協和廳頒發黃瓊齡、林燕珍、徐榮昌、羅士凱、黃蘇茂、簡亦恆等6位導護志工感謝狀，接著與504班學生進行交通安全小遊戲，縣長擔任闖關關主，當大電視顯示題目後，學生以平板搶答，頒發最高分前6名獎品，同時贈送每位學生一個福袋，讓剛學的校園充滿歡樂、驚喜。

鍾東錦指出，今天視察信義國小學生上學情形，導護志工引導學生通過馬路非常順暢，讓學生安全無疑慮，除了交通安全，了解志工的工作有無需要協助改善的地方，如果有問題，教育處會全力以赴的協助解決。

鍾東錦說，苗縣目前約有320位導護志工，有關執勤保險部分，由縣府全額負擔投保，並定期辦理導護志工基礎及特殊訓練，以持續維護校園安全，同時，期勉學生們新學期開始要更認真學習，聽從老師的教導，希望師長們秉持愛心和耐心，引導孩子全面發展，健康成長。

警局也提醒兒少使用網路時要注意3件事，包括「不透露真實資料」、 「不順從網友的要求」、「記得關掉視訊鏡頭」，如果有網友搭訕聊天，切勿透露真實住所、就讀學校或家人不在家的訊息，防止遭跟蹤騷擾。

另外當遇到網友有慫恿或批評等刺激情緒的言語，或以贈送虛擬禮物誘導暴露自己的身體時，即使只有一瞬間，也是會被截圖散布，將受控制及威脅，長期處於恐懼壓力中，最後特別提醒不管是視訊上課或視訊聊天，結束後記得關掉鏡頭，以免隱私遭他人側錄。

縣警局長莊勝雄表示，學童及校園安全維護一直是警察的重點工作項目，各分局除了開學日全面啟動護童勤務，平日上、放學時段，針對學校複雜之出入口及校園周邊較危險路段，實施守望、巡邏及交整勤務，維護學童上、放學人身及交通安全，為孩童鋪設一條安心上學的道路，共同守護學童身心安全。