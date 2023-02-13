新的一周到來，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享2／13～2／19的12星座運勢，其中摩羯座工作業績將會有好結果，努力得到了回饋，射手座有求財機會，但需自己主動爭取，雙子座可把注意力放在自己身上，別凡事跟人比較，獅子近期運勢較弱，需小心發生意外受傷或破財。

▍牡羊座：

牡羊座本周與寺廟、佛經、和尚、道士、身心靈的活動和輕鬆的音樂有緣分，可參加靈修團體的靜心靜坐，或上一堂瑜珈課程，讓心靈、深層肌肉徹底放鬆。

▍金牛座：

金牛座本周與藝術活動、音樂會、演唱會、室內設計和色彩圖畫的課程和議題有緣分，讓色彩、音樂、繪畫進入到生活中，或置身在大自然都可以觸動靈感，帶來嶄新能量。

▍雙子座：

雙子座本周可把注意力放在自己身上，不要凡事都喜歡跟人比較，別人的成功也是經過努力後得到的果實，與其羨慕別人，不如向對方看齊，在羨慕別人生活時，也不需否定自己，一切隨遇而安。

▍巨蟹座：

巨蟹座本周要多注意財富、收入和業績變化，因大環境出現一些變化，覺得今年的壓力和挑戰比過往來得強大，與其把注意力放在壓力與挑戰上，還不如努力累積自己能量，增加生活體驗，讓你可擁有智慧與寬廣的胸襟。

▍獅子座：

獅子座本周需小心處理各種事情，因最近運勢偏弱，如不是自己發生意外受傷，就是家人朋友出現生病受傷、破財等事情，讓你需幫助他們度過難關。

▍處女座：

處女座本周運勢有一種卡關的感覺，好像做什麼事都顯得不順利，再不然就是持續的生病、吃藥，這種心情不開朗的感覺，建議不要給自己太大壓力，工作上對得起良心就好，不要吹毛求疵，有時完美主義的工作標準，只會把自己逼瘋。

▍天秤座：

天秤座本周感情關係成為生活中的一道難題，然而冰凍三尺非一日之寒，與伴侶在感情中發生的問題，都是日積月累造成，面對當前處境只能尋求溝通，彼此諒解，互相尊重。

▍天蠍座：

天蠍座本周工作和家庭的雙重壓力，面臨蠟燭兩頭燒的狀況，建議當壓力困難來臨時，不要獨自面對問題，請從身邊的朋友尋求幫助，別把自己累垮。

▍射手座：

射手座本周有求財機會，想要求財就得動起來，無論旅遊、出差還是去拜訪客戶，這種積極熱情生活方式，將形成正向能量，且可順利開發新商機，也有利於結識新的合作對象。

▍摩羯座：

摩羯座本周工作業績可期待好成果，因全心投入在工作中，努力將形成美好的成果，以金錢、業績的形式回饋給你，當有錢後，可參考銀行或金融機構最新投資產品，讓金錢流動，產生最大財富效益。

▍水瓶座：

水瓶座本周要注意健康方面問題，也需注意與伴侶和合作對象之間的約定與互動關係，如沒妥善處理好這些事情，最近的心情和運勢將會受影響，另外最近還需注意交通方面安全，小心意外發生。

▍雙魚座：

雙魚座本周是轉運的重要時刻，在迎接好運之前，需沉得住氣，千萬別因一點小事就鑽牛角尖，把自己逼到情緒緊繃的極限，應多接近大自然。