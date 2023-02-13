根據智庫Bruegel的分析，自2021年9月以來，歐盟國家已撥出或撥款7060億歐元，來應付能源危機；而非歐盟的英國和挪威則分別撥出1030億和81億歐元。

總計高達7920億歐元的支援金額，高於去年11月該智庫評估的7060億歐元。而各國也計畫在整個冬天應付俄羅斯切斷大多數天然氣供應帶來的後果。

德國在支出排行榜位居首位，總共分配了2700億歐元的撥款。英國、義大利、法國次之，每個國家花費都不到1500億歐元。其它歐洲國家都花費較少一部分。

按照人均計算，盧森堡、丹麥、德國的花費最多。

各國為應對能源危機而劃撥的支出，與此前7500億歐元的歐盟新冠疫情復甦基金處於同一水平。

此外關於歐盟提議，有關對綠色科技計畫的國家援助提出進一步放寬，各國目前對此正展開辯論。歐盟現在尋求在綠色科技上與美國和中國的補貼方案相競爭。德國也因龐大的能源援助計畫而遭到各國批評。

Bruegel認為，大多數的政府支援主要是「非針對性」的措施，來壓低民眾的能源支付價格，例如削減汽油增值稅(VAT)，或為零售電力制定價格上限。

智庫表示，隨著各國的財政空間逐漸耗竭，這種方式需要改變。政府應該將目標對準位於收入最低的兩個5分之1的人群，以及補貼經濟上的戰略性部門，而不是包括對化石燃料進行補貼。