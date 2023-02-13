交通部核定分4年補助台南市2.66億元購置38輛電動公車，預定行駛藍幹線、橘9、橘9-1、橘13等指標性路線。鑑於該筆預算來不及納入今年度總預算，市府交通局為爭取時效提出墊付案，希望市議會同意先行墊付今年中央預定補助的1億640萬元，待今年追加減預算再予轉正。議會13日聯席審查時，已同意該筆墊付案。

交通局指出，交通部為加速推動電動公車，從2020年起提出特別補助計畫，每輛電動公車最高補助700萬元，但需嚴格審查車型性能、路線營運、充電設備等。台南市興南、漢程等2家客運公司，提計畫準備汰換38輛老舊柴油公車，獲交通部核定補助2.66億元。

其中，興南客運獲補助1億4000萬元購置的20輛電動公車，將配置於藍幹線，串聯台南市中心、安南、安定、西港及佳里等區，行經台南火車站、部立台南醫院等重要節點，是全市運量最高的黃金路線之一。至於漢程客運獲補助1億2600萬元購置的18輛車，將配置於橘9、橘9-1及橘13等路線，聯絡麻豆、嘉義高鐵站、台南市區，成為國內推動電動公車示範型計畫以來，首批行駛高、快速公路的電動公車路線。

交通局表示，全市417輛公車中，目前已有57輛電動公車上路，再加上此次獲交通部核准補助的38輛車及準備上路的電動公車，總數將達到95輛。未來配合中央政策逐年汰換後，2030年台南市的公車將全面電動化。

鑑於交通部的補助款，將從今年起分4年編列預算補助，交通局為爭取時效，針對今年的補助款1億640萬元提墊付款案。今天議會臨時會審查此案時，發言議員都表達支持，但部分議員也要求交通局，大眾運輸資源需合理分配，以改善城鄉差距。