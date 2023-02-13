2月13日國小開學，高市婦幼隊也隨之啟動護童，幫助學童上、放學安全以及周邊校園安全。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

今日國小、國高中迎來開學，為了維護國小學童上、放學的安全及學校周邊交通順暢，高雄市婦幼隊也隨之全面啟動，針對高雄市200多所國小規畫交通疏導及護童勤務，結合義警、學校老師、志工等協勤民力，加快校園周邊道路疏導，並加強校園周邊巡邏密度，共同建立校園安全防護機制，營造更友善安全的校園空間。

今日國小開學，許多家長都會開車接送學童上、放學，易造成周邊道路壅塞，維護校園周邊的順暢及交通安全，婦幼隊指出，員警除執行護童勤務外，並宣導機車腳踏板不載人、騎乘機車及被載者皆需配戴安全帽、不超載、不搶快、不併排停車、學童乘坐汽車時繫好安全帶、下車時應注意後方來車並應兩段式開啟車門等交通規則，並提醒學童勿在道路上追逐嬉戲，注意道路安全。

此外，婦幼隊表示，另針對學校周圍可疑人、事、物加強查察，對於逗留或落單之學童，以關懷、陪伴方式落實執行，並適時提供協助，防止意外發生。

婦幼隊提醒，請家長開車接送學童行經中華一路、大順一路、美術館路等高雄輕軌C20至C24沿線路段時，應遵守交通號誌指示；另因應新上國小周邊輕軌施工，大順路、龍德新路路口封閉，請家長配合遵守學校規劃之家長接送區，共同維護校園周邊交通順暢及學童安全。