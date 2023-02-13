為提倡向學風氣，友友建設成立友友錦祿教育基金會，20多年來基金會捐助逾8千萬，已為近2000名學子爭取平等學習的機會，2/11在自家案場「百達名人集」舉辦2022學年度頒獎典禮，發放獎助學金，共有上百位學生代表受獎，氣氛相當溫馨。

財團法人友友錦祿教育基金會舉辦2022學年度頒獎典禮，現場計有上百人上台領獎。(友友建設提供)

「財團法人友友錦祿教育基金會」是由友友建設董事長張永義、張順興及南統建設董事長張鴻熙三兄弟感念父母培育，1991年以父親張祿、母親張謝水錦之名共同成立「友友錦祿文教基金會」，並在2007年擴大成立為「財團法人友友錦祿教育基金會」，從1991年成立以來，基金會捐助逾8千萬，已為近2000名學子爭取平等學習的機會。

張永義三兄弟認為，設立獎學金可以鼓勵學子安心求學，做有用的人再回饋社會。(友友建設提供)

張永義三兄弟認為，唯有透過教育，才能讓偏鄉的孩子翻轉未來，獎學金設立是讓他們可以安心求學，做有用的人再回饋社會，促進正向改變良性循環，因此秉持著感恩的心回饋鄉里及社會，11日共分發友友已購住戶子女獎學金、友友董事長張永義回饋故鄉長期培育學生獎學金，以及「中山大學獎學金」及「高師大獎學金」等獎學金，現場計有上百人上台領獎。

張永義表示，友友在2001年就為社區住戶設立友友社區獎學金，2005年成立錦祿晚自習班，2007年成立「長期培育計畫」，全力扶助來自單親、隔代教養、經濟困難的偏鄉學生，發放助學金到大學；2014年起開辦「中山大學管理學院獎助學金」、2019年起開辦「中山大學獎助學金」、2020年設置「高雄師範大學獎學金」。

張永義說，為鼓勵所有友友社區的住戶子弟們向學，基金會每年舉辦頒獎典禮，去年因為疫情停辦，今年解封後立即復辦，在自家建案「百達名人集」邀請榮獲友友社區獎學金同學、基金會在嘉義過溝、布袋、東石等濱海鄉鎮長期培育的學生、中山大學獎學金、高師大獎學金等同學及家長共聚一堂，一起接受友友團隊的祝福和鼓勵。