員警協助蔡婦順利找到同行友人。（警方提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香活動12日盛大展開，來自彰化縣76歲蔡姓老婦人當天早上7點半，跟著友人跟隨媽祖進香，想不到迷失在人群中，所幸經過警方協助，目前已經順利返家。

家住彰化縣花壇鄉蔡姓老婦人，昨天早上7點半跟朋友一起到苗栗追隨「粉紅超跑」白沙屯媽祖鑾轎隊伍，當神轎隊伍離開苗栗苑裡鎮進入台中大甲區時，蔡婦準備返家，不料迷失在人群之中，因為年事已高、體力不支，只好向警方求助。

通霄分局苑裡分駐所警員林正軒、葉裕豪獲報後，總算在1小時候，在苑裡鎮中山路與介壽路口從人群中找到蔡婦，檢視她身體狀況安可，立即協助聯繫同行友人，並協助載送她到苑裡火車站集合後，一行人安然搭車返家，蔡婦也向警方表達感謝。

通霄警分局長陳至瑋說，各方虔誠信眾參與媽祖進香活動時，應儘可能搭乘大眾交通工具及結伴同行，並隨時注意隨身攜帶財物，以保障自身與財產安全。