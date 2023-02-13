明星夫妻檔黃國倫、寇乃馨結婚14年，幕前形象鶼鰈情深，不過夫妻倆最近在節目爆料，曾為收納問題大吵，黃國倫還抱怨「你又不會生小孩、不會開車、不會做菜」，讓寇乃馨氣到哭，連小S都勸他們「要不要現在立刻離婚」。對此，寇乃馨昨（12日）首度在臉書回應外界的關心。

黃國倫與寇乃馨日前作客節目《小姐不熙娣》暢聊婚姻生活，感情一向要好的兩人，曾因收納的習慣不同而起衝突，寇乃馨還爆料黃國倫對她說：「你不要老是說你對我多好，你都為我做牛做馬，你又不會生小孩，不會開車也不會做菜。」小S一聽大驚，摀住嘴直呼：「我覺得你們兩個，要不要現在立刻離婚啊，我頭有點痛，我有點受夠了」，黃國倫趕緊解釋自己不是針對生小孩的事，舉例有3個小孩的小S，可能會比寇乃馨還要辛苦。

寇乃馨12日在臉書針對此事發文：「黃國倫從沒逼過我生孩子啦！我們也還沒離婚啦⋯只是在吵架時，我們都擅長不擇手段“耍賤”來“制敵”⋯這點真的要繼續悔改！」寇乃馨表示，每個人都有強項和缺點，有一好沒兩好，盼望大家都能認清最在乎的優點、避開最不能接受的缺點，擇其所愛、認其所擇。