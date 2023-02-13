在台灣18歲以上每4人就有1人處於糖尿病前期，而糖尿病前期是可以逆轉的。營養師程涵宇表示，糖尿病有8大危險因子，包括肥胖、久坐、高油高糖飲食、家族遺傳等。糖尿病前期也有疲勞、吃多、喝多、尿多及視線模糊等6前兆，若及早發現屬糖尿病前期，可透過減重等方式改善，有機會回到正常人的血糖狀態。

程涵宇在其臉書粉專列出糖尿病8大危險因子，包括肥胖、久坐、高油高糖飲食、含糖飲料、腸道菌失調導致代謝系統紊亂、父母有糖尿病、妊娠糖尿病史、多囊性卵巢症候群者。其中，久坐不動會導致身體慢性發炎，胰島素敏感性也因此變差，引發糖尿病；腸道菌調節免疫系統並維持人體正常代謝，當菌叢失調，腸道屏障改變會導致代謝系統混亂，也會誘發糖尿病。

程涵宇指出，糖尿病前期為空腹血糖值100～125mg/dL、糖化血色素為5.7～6.4％（可反映過去2～3個月的平均血糖狀況），這類人常有6種症狀，包括疲勞、容易飢餓、口渴、頻尿、視線模糊，以及黑棘皮症。黑棘皮症是黑色素沈澱引起的皮膚異常，其中以皮膚皺摺處最常發生，例如頸部、腋下與大腿內側。

此外，糖尿病會影響視力的原因，中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山曾表示，糖尿病是一種血管病變，當血中糖分升高，會影響身體血管密度高的器官、即眼睛，因此導致視力模糊，視網膜病變即為最常見的併發症。