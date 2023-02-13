美國記憶體大廠美光上周爆出台灣突襲式裁員消息，經濟部則證實有收到台灣美光的報備，合計砍6％約600名員工。有內部員工透露，公司會利誘給予優於勞基法資遣費的離職金，等於半強迫員工簽署合意離職的終止僱用契約，如此一來，公司就不須依法向主管機關通報資遣。

根據自由時報報導，台灣美光內部員工表示，公司今(13)日繼續裁員，包括桃園廠與中科廠，都有工程師、生產線技術員被裁員，而且裁員手法跟上星期一樣，主管把員工叫進小會議室，會利誘給予優於勞基法資遣費的離職金，公司希望員工簽署合意離職的終止僱用契約，強調如果不簽，就比照勞基法資遣費辦理。

記憶體大廠美光去年底宣布將裁員10％人力、預估有5千人受影響，這波裁員潮已燒向台灣。上周一名自稱是美光的台籍員工透露，「美光真的開始裁員了，座位一個個空去」。貼文底下有其他員工揭露離職程序，交完識別證就走人，整個過程只花10分鐘；還有人透露，有員工前1小時還在開會，突然就被要求簽名、交出識別證走人，瞬間中年失業。