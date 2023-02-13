詐欺通緝犯身負4案件遇盤查心虛狂奔，熱心民眾載警速度逮人。

台北市警保安大隊日前在大安區福州山公園執行路檢勤務時，攔停一輛自小客車，員警盤查過程中，副駕駛座乘客唯恐「自身揹負多條詐欺通緝」的身分暴露，突然轉身、拔腿狂奔，警方擔心其安危並緊隨其後，並順勢搭乘熱心協助的民眾機車以保持體能，最後於辛亥隧道內，成功逮捕該名精疲力盡的通緝犯歸案。 經查該名男子身背4條詐欺通緝，訊後解送歸案。

警方調查，9日深夜，盤查員警發現經過路檢點的自小客車行車路徑詭異，且副駕駛座乘客眼神飄忽閃躲，形跡可疑，故依法攔停並實施盤檢，駕駛自稱從事殯葬業，但副駕駛座乘客於下車後，卻突然趁隙轉身狂奔於快車道上，警方非常擔心其安危而尾隨其後，並「大聲喝斥」要求他立即停止危險行為。

警方說，依據經驗，該犯嫌可能為通緝身分，才鋌而走險、拔腿狂奔，機智的保大員警即時攔搭2名熱心民眾的機車，之後因嫌犯跑進涵洞，員警下車徒步追捕，待警方追緝後不久，即發現跑進辛亥隧道、筋疲力竭的該名乘客，經過警用電腦的確認、查證，果然「甕中捉鼈」，正是身負4處司法機關通緝的詐欺通緝犯，隨即逮捕歸案。

詐欺通緝犯身負4案件遇盤查心虛狂奔，熱心民眾載警速度逮人。

北市保大呼籲，逃避司法偵查與法律責任，並不能讓本身應負的罪責從此脫鉤，反而將越陷越深，終究難逃恢恢法網。警方當會持續以「合法、合理及強勢」的執法精神，強力攔檢對民眾安全造成疑慮之人車，杜絕如「球棒隊」砸車等暴力事件，並針對詐騙、詐欺行為的防治與查處卯足全力，以期給市民大眾安心無虞的生活空間。