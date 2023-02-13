新北市二叭子植物園櫻花陸續盛開，園內還有登山步道、廣場等休閒遊憩設施，適合大家帶著家人散心放鬆，吸收山間芬多精。（景觀處提供）

春天到來，新北市二叭子植物園櫻花陸續盛開，園內除了有原生植物外，還可看見櫻花點綴的粉紅春色，為植物園限定山林美景，園內還有登山步道、廣場等休閒遊憩設施，適合大家帶著家人散心放鬆，吸收山間芬多精，不僅健康還可一覽山景。

景觀處指出，因為安坑地形居高臨下，往下可見山谷淺丘走勢仿若兩個八，因此有「二叭子」別名，植物園擁有天然林帶，原生種植物還有多種喬木、灌木及草花，非常綠意盎然，許多民眾都會在假日特地造訪，享受生態之美。

景觀處表示，隨著安坑輕軌啟用，民眾可以搭乘輕軌轉乘公車到達觀社區，之後步行至二叭子植物園，沿途可以欣賞碧潭風景區，並規畫新店一日旅遊行程，享受自然美景。

另外，對櫻花有興趣的民眾，可至FB的「賞花快報」粉絲專頁點讃、追蹤，即時掌握新北市的景觀花卉的蹤影，也可網路搜尋「新北蒔花好綻一浪漫櫻花季」網站（https://www.cpqweb.com/ntpciflower/index.html）。

二叭子植物園櫻花安坑輕軌