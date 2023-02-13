韓國日前恢復向中國公民發放赴韓短期簽證，中方給予正面回應，因入境防疫問題而產生的齟齬有望迎來轉機。日前多部話題韓劇接連在中國播放，今年第2部解禁的韓劇也將上架大陸OTT，文化交流出現回暖跡象，令韓國進一步對「限韓令」的鬆綁感到期待。

綜合韓國《亞洲日報》與韓聯社報導，大陸OTT平台優酷日前宣布，將於14日12點起上線熱門韓劇《我的出走日記》，這是中國今年以來「解禁」的第2部韓劇。上月13日，嗶哩嗶哩網站也開始播放由申敏兒、金宣虎主演的韓劇《海岸村恰恰恰》。

去年11月，韓國總統尹錫悅和中國國家主席習近平在印尼峇里島舉行雙邊會談，就促進兩國人員及文化交流達成共識。此後，大陸線上串流影音平台接連上線16部韓劇，包括《機智醫生生活》第一季、《二十五，二十一》和《大力女子都奉順》，以及導演洪尚秀執導的《江邊旅館》等各種作品。

報導指出，中韓兩國近期圍繞短期簽證停發的矛盾開始逐步化解，兩國之間的文化交流有望得到擴大，「限韓令」頻現鬆綁訊號。預計今年將有多部韓劇在陸「解禁」，令兩國文化創作人員期待增加。

為反制韓國部署薩德反飛彈系統（THAAD），大陸於2016年祭出「限韓令」，禁止韓國的影視劇及流行音樂於各大影音串流平台（OTT）上架。但「限韓令」遭陸方否認，大陸外交部曾表示，中方從來沒有實施過所謂的「限韓令」。