台大管理學院日前舉辦營隊活動，參加對象是來自各地的明星高中學生，他們入住北市青年旅店後，卻被業者控訴惡意破壞、製造髒亂，甚至還發動網軍在Google評論1星洗版，營隊負責人表示，沒讓學員意識到環境維護的重要性，造成旅店損害感到非常抱歉，願意承擔賠償責任。

台大管理學院營隊負責人今（13）日於臉書粉專指出，2月10日從青年旅店退房後，接到業者通知要針對環境整潔、設施損壞的問題索賠，坦承營隊工作人員督導不周，未能讓學員意識到環境維護的重要性，在管理上也出現疏漏，造成旅店的損害，「我們非常抱歉，願意承擔賠償責任」。

營隊負責人表示，非常積極向旅店詢問報價跟後續處理方式，但雙方對事實解讀有差距，造成溝通困難和誤會；2月10日晚上旅社曾說「到時會傳估價單」，提醒他們再注意訊息，但到今日中午為止，都沒有收到任何估價訊息，希望旅店能儘快告知賠償金額，以處理後續事宜。

貼文下有不少網友留言，「我是覺得滿誇張的，正常人出去住飯店，會毀壞窗簾還有把垃圾丟得房間、浴室到處都是嗎？這種事情有需要營隊特地督導嗎？難道還要教這些學生不要隨地大小便嗎？這跟督導有什麼關係？這真的太誇張了」、「能把旅館住成那樣，我驚呆了」、「丟人現眼。台大管院之恥」。

但也有人說，參加營隊活動的並非台大學生，而是來自各地的高中生，「辦營隊搞出這樣的事情，主辦單位不是沒有責任，可是抓著台大管院台大學生來鞭，也是偏頗」、「參加的學員是來自各地的高中生喔！主辦單位和隊輔是台大生沒錯，當然有他們該負的責任，不過參加者的問題，也不要無限上綱到主辦單位吧？」