獨派團體「台灣國家聯盟」日前宣布，將不參加台北市長蔣萬安會出席、由北市府合辦的228紀念活動。對此，資深媒體人黃暐瀚質疑，「加害者後代，是加害者嗎？」也感嘆，恨的力量「真是嚇人」。

蔣萬安今（13）日表示，他一直很關切228議題，坦然面對、用心傾聽是最重要的態度，市政府的角度可以做的都不會迴避。

針對獨派團體因蔣萬安的「蔣家血統」，不出席紀念活動一事，黃暐瀚今在臉書發文質疑，去年九合一選前，一堆人質疑蔣的血緣，根本不是蔣家後代。而現在蔣萬安當選了，又變蔣家後代了，蔣萬安到底是不是「蔣家後代」？

黃暐瀚接著反問，「加害者後代，是加害者嗎？」他質疑，228事件發生在1947年，而蔣萬安1978年出生，相差了三十年，雖然能理解受難家屬對事件「無法原諒」，但「不原諒這個悲劇」跟「不接受蔣萬安」，是同一件事嗎？

黃暐瀚提到，2003年他親眼看到時任台北市長的馬英九在228公園，被受難家屬辱罵，還被一位「狀況外」的男子當場吐口水，當時自己就在想，恨的力量，真是嚇人。黃暐瀚感嘆，馬英九1950年出生，蔣萬安1978年，228事件發生在1947年，當時馬蔣兩人根本都還沒出生，「顯然恨意可以穿越時空，穿越邏輯」。

最後，黃暐瀚認為，雖然恨的力量又大又強，但愛的力量卻是溫和持久，面對歧見，得用包容化解恨意，才有可能開始去愛，「願台灣有愛，願台灣不恨」。