鋒面、強冷空氣將在傍晚接連南下，天氣風險在粉專提醒，傍晚鋒面通過後，氣溫降得非常快，到明、後天北部低溫只剩12度，下班記得早點回家，注意保暖，氣象達人彭啟明也貼出衛星雲圖，北台灣上空一片白，顯示溫度正「逐漸變化中！」

彭啟明表示，北部開始變天。(翻攝自彭啟明臉書)

天氣風險在臉書發文，今天真的很像夏天，很多地方都破了2月的最高溫，但是鋒面前緣的升溫，是為了製造鋒面通過後急遽的降溫。

天氣風險強調，今天傍晚鋒面通過後，氣溫將降得非常、非常快，明、後天北部低溫只剩12度，「除了下班後早點回家，也要注意家中長輩、孩童的保暖。」彭啟明也在臉書PO出衛星雲圖照及各地氣溫，南部部分地區突破30度，甚至來到33度，但北台灣已經被大批雲系壟罩，開始變天，「逐漸變化中！」指出傍晚前北部顯著天氣改變，記得帶傘，帶件外套，中南部深夜開始也略有改變。

氣象局表示，今天上半天各地依舊晴朗穩定，但是中午過後隨著鋒面逐漸通過，迎風面的北部、東半部雲量增多，將轉為有局部短暫陣雨的天氣，其他維持多雲到晴；溫度方面，白天各地高溫來到27到30度，下午起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，天氣逐漸轉冷，預計入夜到明天清晨中部以北及宜蘭低溫14到16度，南部及花東則在17到20度。周二至周四中部以北及東半部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷，加上周二、周三華南雲雨區東移，北部、東半部地區、中南部山區及恆春半島有局部短暫雨，會又濕又冷。