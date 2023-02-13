土耳其、敘利亞邊界日前遭逢百年大震，造成上萬人傷亡，台灣第一時間伸出援手派遣搜救隊前往馳援，國內社會也發揮人道精神，善款、物資不斷湧入，新北市蘆洲湧蓮寺也秉持宗教慈悲救難的精神，在今（13）日捐出1千萬善款，協助災民重建家園，下午由湧蓮寺總幹事李嘉蓉在蘆洲區長陳炳仲陪同下，將善款匯入衛福部的賑災專戶。

蘆洲湧蓮寺為地方宗教信仰中心，平日即響應各項公益，支持市政推動，捐贈救護車、住警器，新冠肺炎疫情期間，也捐贈1千萬防疫基金；市府推動湧蓮寺公益大樓興建，在總額16億的工程當中，慷慨捐贈6億6000萬元經費，未來完工後將能提升三蘆地區的生活機能及藝文環境，因此連年獲得新北市績優宗教團體表揚。

此次土敘震災造成慘重傷亡，國際間紛紛伸出援手，湧蓮寺總幹事李嘉蓉表示，地震發生後，主委陳宏昌雖在日本出差，但從國際新聞看見災情慘重，立即提出捐款救災的想法，隔天更搭機回國召開委員會，優先處理捐款賑災事宜，最後獲得所有委員、監視全力支持，決議捐出1千萬元善款，協助災民重建家園，發揚宗教慈悲為懷、救苦救難的精神。

新北市民政局長柯慶忠也對湧蓮寺捐贈土耳其善款表達推崇，他表示，湧蓮寺長期從事公益慈善、庇佑鄉里外，每次重大災難發生，總是第一時間捐出大筆善款，把菩薩的慈悲與信眾的大愛送進災區，從八八風災、八仙水上樂園粉塵氣爆、高雄氣爆、台南及花蓮震災，到高雄城中城大火，一次次義舉溫暖無數災民的心。