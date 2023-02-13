近年有許多藝人跨足YouTuber領域，薔薔（林嘉凌）也開頻道「林嘉凌 薔薔Maze」，並於2021年創立福利文創工作室，旗下共有5位員工，在2022年末舉辦尾牙並拍片紀錄，昨日（12）頻道更新該支影片，除有薔薔向員工的真情告白外，還有Q&A挑戰，其中有道題目讓薔薔自己猜2022年的頻道收益，金額高到讓薔薔意想不到。

薔薔公司的第一年尾牙帶員工一起到宜蘭泡湯，除了吃美食、逛羅東夜市，還安排尾牙表演，讓觀眾看見幕後團隊的另一面，也可見薔薔與員工們的相處極為融洽，互動相當有趣。員工們透過問答來公布去年的頻道總收益，將選項介於50萬到80萬之間，讓薔薔直呼：「怎麼可能這麼多」，而最終答案是60萬，薔薔不禁笑說：「拿出來花啊！」

薔薔公布頻道總收益（圖/YT 林嘉凌 薔薔Maze）

老闆致詞橋段更讓薔薔道出許多肺腑之言，提到2021年尾因為一些風波，公司創立初期不太順利，也感謝遇到這些留在身邊的員工，期許未來繼續加油，朝向百萬訂閱的目標。