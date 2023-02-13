南韓男團Super Junior成員金希澈，自出道以來就憑著帥氣外表與堅強的舞台時力，加上幽默又風趣的主持風格受到大批海內外粉絲的喜愛。但9日他登上喜劇演員兼直播主崔俊所主持的直播節目時，卻在節目中疑似喝酒的關係開始情緒激動的狂飆髒話，讓主持人頻頻關麥，他甚至激動的提及車銀優及曾因多項前科而遭到退團的前SJ成員強仁都是「真男人」，而引發網友們熱烈討論。

崔俊日前在直播平台afreecaTV中開設了「최군KoonTV」頻道，本月9日更請來了演藝圈好友金希澈一起開直播聊天，但當天邊播邊喝酒的金希澈疑似有點喝茫，在討論每個話題時情緒都相當激動，甚至數次飆罵髒話讓主持人只能關掉麥克風放音樂緩和氣氛。而當崔俊聊到近期很紅的男星車銀優時，金希澈便突然表示「銀優？銀優跟我很好～他真的長得很帥！不過銀優完全是個男子漢，如果是銀優提到校園霸凌的相關話題，一定會罵髒話罵得更兇」，接著透露「銀優當場一定會說『哥，把那Ｘ的兔崽子帶來』然後賞那人他X的一巴掌，他完全是個真男人」。

接著金希澈又提到SJ的前成員強仁也是男子漢，如果看到流氓欺負女生他也會出手幫忙，但強人過去曾在2009及2017年捲入施暴案，還在2009年與2016年時被抓到酒駕，最後在2019年被退團。而金希澈以上言論也被轉發至各大論壇被網友瘋狂轉發，意外引起爭議。

"일본불매운동 좆까라 해! 말 같지도 않은 게...(여기서 호스트가 마이크 차단함)" 발언 자체도 그렇고 그냥 이 분의 모든 에티튜드가 디씨 펨베에서 유행하는 이대남 남초 인셀들의 팩트폭력 사이다 감성이랑 똑같아서 눈뜨고 봐줄 수가 없음. pic.twitter.com/LwRILZ1waZ — 구독계 (@LstGpg8R85NnDsy) February 9, 2023

슈퍼주니어 김희철이 오늘 아프리카 TV 출연 (사실 이것부터 에바임) 해서 남긴 주옥같은 어록들...가관이네 아주 "여성시대 개씨발년들" ? 여자 아이돌이 이랬으면 온 나라가 난리가 났을텐데 남자 아이돌은 인터넷 방송 나가서 술에 만취해가지고 여초커뮤 쌍욕하고 비속어 뱉어대도 용납되나 보지? pic.twitter.com/lDdKa1yijs — 구독계 (@LstGpg8R85NnDsy) February 9, 2023

對此，金希澈在今日稍早於IG上發文，坦承無論自己的言論是對是錯，肆意的辱罵並使用低俗的方式表達是不對的，像這次因爭議受傷的粉絲們道歉，並強調這是最後一次，之後不會再捲入任何糾紛，不過最後他還強調，自己辱罵校園霸凌與痛罵特定網站的部分是沒有錯的，讓部分網友相當傻眼，再度引發熱烈討論。