台版柬埔寨案，檢方依照組織犯罪、殺人等罪起訴「茶董」陳樺韋等29人，士林地院13日上午首次進行準備程序，提訊涉犯遺棄黃女、林男屍體的邱宏儒、蔡智帆、葉智升、潘依凡以及中壢據點負責搬運的劉宏翊，邱等5人庭訊時均坦承，希望法官能讓他們交保。負責開車運屍的潘依凡當庭落淚，求法官讓他陪伴8歲兒，公訴檢察官認為，被告等人供詞說法都不相同，有串供之嫌，建請法院繼續羈押。

根據《ET today》報導，潘依凡認罪時向法官表示自己當時接到蔡智帆詢問，表示開車載東西丟就有錢賺，他到場後發現多人遭到囚禁，自己也嚇到，看見地板上被裝進太空包的屍體，才得知要棄屍。

潘依凡在法庭上痛哭表示自己父母已雙亡，也和妻子離婚，獨自撫養一個8歲小孩，目前孩子由弟弟照顧，會盡量籌錢交保，希望法官給他陪伴小孩子的機會。法官聽後則回覆，當初遺棄屍體時就要想犯罪必須負起刑責，未來入監服刑，也會損失陪伴小孩的時間，為何你做壞事的時沒想到。

回顧台版柬埔寨全案，主嫌「S姐」傅榆藺、「茶董」陳樺韋等29人成立詐騙集團，該詐團以股票名嘴為幌子，吸引投資者下載APP，並綁定人頭帳戶，將詐騙所得以虛擬貨幣洗錢，一個月內就有246人被騙，詐騙金額3億9667萬多元，另以高薪徵才名義誘騙61人當人頭帳戶，卻予以囚禁凌虐，造成3人死亡。

檢方查出，外號「S姐」的傅榆藺，不但逼「豬仔」跳樓，見有人吐血，卻置若罔聞，有人苦苦哀求，拜託要回家，她竟然在群組說「阿伯死了」，並以每具屍體50萬元代價找少年成員棄屍，光天化日下運屍到南投，另外2具屍體放入太空包，丟棄到桃園龜山山區，甚至在群組嗆聲「買一送一」，棄屍只願支付半價，負責清運屍體的少年不敢吭聲。

今日開庭也爆出「棄屍組」同夥黑吃黑，由於當初邱宏儒講好「清潔組」每人報酬10萬，但分到葉智升手上，只有4萬3000元，另外協助開車的潘依凡是蔡智帆找來的人，只拿到8萬，蔡智帆又回頭找邱宏儒說，當初講好的是10萬，還差2萬，邱宏儒再拿出2萬後，蔡智帆實際交給潘依凡，卻只有1萬2000元。

公訴檢察官認為，被告等人供詞說法都不相同，有串供之嫌，建請法院繼續羈押，法官諭知被告還押，全案候核辦。