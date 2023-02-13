工具機公會指出，土耳其擁有堅強的製造業基礎，像是汽車、白色家電、航太以及醫療照護等產業驅動，多樣化的產品出口至德國、法國、義大利、波蘭、美國等國家市場，這也是工具機消費需求的機會。不過，土耳其的國產工具機發展技術，尚無法完全滿足土國所需各種工具機，因而高度仰賴進口，以滿足需求土國消費需求。

工具機公會表示，2022年土耳其是臺灣工具機第三大出口國，出口金額達2.5億美元，占台灣工具機出口總額8.4％，年成長5.4％。近年土耳其受疫情影響，對經濟衝擊嚴重外，再加上里拉貶值及額外加徵關稅等不利因素下，台灣工具機出口土耳其，仍有所成長，顯示台灣工具機在土耳其具有絕佳的競爭力，也是我工具機業者佈局歐洲市場的重要據點。

工具機公會指出，土耳其南部6日清晨發生芮氏規模7.8強震，造成當地重大傷亡及損失。工具機公會第一時間就邀集會員廠商共同關懷，一起響應「工具機產業捐助土耳其大地震救援」，協助土耳其人民度過難關及災後重建家園，款項將捐入衛生福利部賑災專戶。

工具機公會表示，台灣工具機產業聚落主要集中於大台中地區，1999年的921地震重創中部地區，造成人員罹難、房屋倒塌，至今仍然記憶猶新，台灣工具機廠商特別能夠感同身受地震帶來的傷害。

工具機公會指出，政府針對土耳其大地震救援發起捐款活動，並公布捐款帳戶後，工具機公會立即在內部討論，隨即邀集會員響應捐款。此外，工具機公會理事長陳伯佳月中將親自飛往土耳其拜訪土耳其工具機協會，除表達慰問之意，也將討論台灣工具機廠商可以提供當地客戶的協助。