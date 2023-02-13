土耳其與敘利亞邊境6日凌晨發生規模7.8大地震，目前已知逾萬人傷亡，新光登高大賽主辦單位暨新光所屬各基金會今天宣布再加碼400萬元，新光關係企業合計捐助1000萬元協助土耳其災後重建，值得一提的是，該筆善款中，有300萬元是來自於今年的今年的新光登高大賽報名費，且持續開放報名，都會全數捐贈土耳其重建。

新光醫院副院長洪子仁表示，新光第40屆登高大賽即將在今年2月25日舉行，往年登高大賽報名費都會拿來做公益，例如買救護車、消防車等，新光人壽慈善基金會董事長吳東進特別指示，今年的報名費要全數用於賑災。今年共300萬元為第40屆新光登高大賽報名費。

新光健康管理公司總經理洪子仁及新光人壽董事長潘柏錚等新光企業代表，今天到衛福部捐助賑災款，由衛福部長薛瑞元親自代表接受，薛部長對新光舉辦了40屆的登高大賽做公益善舉給予高度肯定，並對加碼合計捐助1000萬元響應土耳其賑災表達政府感謝之意。

新光登高大賽自1994年開始舉辦，每屆主題都以健康安全、社會公益、環境永續為號召，2016年第34屆新光登高大賽捐贈的生命偵測雷達，於2018年2月花蓮大地震時，第一時間發揮極大效用，將新光與參賽者對社會的守護與貢獻，具體實踐。

多年來新光推廣全民運動，善盡企業社會責任，每次登高大賽均將報名費捐做公益，累計至今公益捐贈達1億7100萬餘元，參加人次累計超過20萬。

新光表示，2月25日新光第40屆登高大賽活動持續開放報名，報名費全數作為土耳其賑災款，做公益又可抽獎。新光人壽慈善基金會吳東進董事長號召各企業界共同響應土耳其賑災活動，爲土耳其祈福也期望百姓早日重建家園。