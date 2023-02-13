教育部明訂每學期開學第1周為「友善校園周」，南投縣政府13日在營北國中宣導友善校園，副縣長王瑞德呼籲校園反霸凌、拒毒品，反詐騙，並且提醒學生珍惜同窗求學的緣分，遇遭遇霸凌要及時反映，尋求老師協助。

開學第1天，南投市營北國中「友善校園周」設定「對抗網路霸凌，我有我的招」為主題，學生上台演話劇，還有儀隊表演，出席人員聯名簽署反霸凌、拒毒品、反詐騙；包括王瑞德、教育處長王淑玲、警察局副局長黃秀法、營北國中校長黃美玲等人都列席。

王瑞德表示，縣長許淑華的施政理念，是要打造南投縣為宜居城市，希望生活在南投的各年齡層都能過得很「舒適」，學生求學的環境安全，更是其中重要的一環。

王瑞德表示，能夠一起求學是難得的緣分，同學之間要彼此珍惜情誼，好好相處，如果遇到校園霸凌事件，要勇敢向老師反映，相關單位也會幫助學生，他也特別叮嚀學生，拒絕毒品，注意校園詐騙，也請學校老師加強學生加強這方面的教育，共同維護校園安全。

教育處表示，開學後，請各校宣導友善校園，讓學生知道「對抗網路霸凌─截圖、反映、找iWIN」、也讓學生了解「反霸凌專線電話1953」，還有加強「防制學生藥物濫用」等宣導工作，營造安全、溫馨、適性的學習環境，建構健康、和諧、友善的校園。

南投縣推動友善校園有成，去年「防制學生藥物濫用」推廣業務，埔里國小榮獲得績優，希望各校透過綿密毒品防制通報網絡等作為，達到「零毒品入校園」目標。

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