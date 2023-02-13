臺南官田一處地方人士供奉的太子爺小廟日前在拆除過程中，廟的水泥牆突硬聲倒塌，壓死廟內施工工人，事發影片曝光，只見塌陷當下小廟上半部分突然崩裂、炸出粉塵，大型水泥塊壓毀一旁機車，當地民眾議論紛紛，認為拆除工程應該未請示太子爺，才會釀意外。

臺南官田區日前有網友在抖音PO出一段影片，一名工人當時在路旁拆除一間用水泥蓋成的小廟，拆除過程中小廟牆壁硬聲斷裂，屋頂和牆壁直接塌陷，當場壓死在屋內施工的工人，粉塵四散當下讓一旁民眾全部嚇壞；另段畫面中，可見該廟位在一處高架道路下方，旁邊還有許多機車。

據了解，這間小廟是供奉太子爺，起初是用來鎮壓地方所建置，畫面中可見有一大塊水泥壓到一旁的停車場的機車，場面相當凌亂，地面全是碎磁磚及磚塊，而棉被蓋上的地方疑似就是工人被壓的地方，民眾拍下驚悚影片；網友紛紛表示，「聽說小廟裡面的太子爺是用來鎮壓的」、「拆廟前，不就沒做好拜拜儀式」、「當場死亡，好可怕」、「疏忽了太大意了」。

臺南官田一處地方人士供奉的太子爺小廟在拆除過程中，廟的水泥牆突然硬聲倒塌，當場壓死廟內施工工人。（翻攝自記者新聞網）