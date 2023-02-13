星雲大師法體圓龕靈車進入火化場。（程炳璋攝）

台南市議長邱莉莉在星雲大師靈車進場時，跪伏膜拜。（程炳璋攝）

大仙寺住持與弟子一起在牌樓前迎接佛光山星雲大師法體。（程炳璋攝）

星雲大師靈位與法體進場時，兩旁信徒與弟子跪地膜拜送行。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲（右一）與議長邱莉莉（右二）提前到場，等候迎接星雲大師法體。（程炳璋攝）

佛光山星雲大師法體13日下午1時30分送抵白河區大仙寺「荼毘」（火化），廟方鋪上紅毯迎接，台南市長黃偉哲與台南市議長邱莉莉提前到場致意，靈車緩緩駛入火化場時，現場逾千名佛光山弟子與信徒沿夾道下跪膜拜，為大師最後一程送行，部分信徒忍不住伏地悲傷啜泣。

白河大仙寺是南台灣唯一提供火化設備的佛寺，佛光山弟子13日一早就到大仙寺布置星雲大師「荼毘」靈堂，最後一段路鋪設300公尺長紅毯。佛光山發動800名弟子迎接，各地信徒自行開車到場，要送星雲大師最後一程，廟方因場地狹小有限，現場管制人員出入。

黃偉哲與邱莉莉座車先在國道3號白河交流道下迎接星雲大師法體靈車，再提前趕到大仙寺現場等候車隊抵達，大仙寺住持圓智法師率百名弟子第一時間跪迎星雲大師靈位，邱莉莉跟著伏地跪拜表達敬意。

佛光山弟子手持星雲大師靈牌下車，徒步沿紅毯進入靈堂，後方靈車隨行，兩旁等候的信徒虔誠下跪迎接，朝大師的靈位與圓龕靈車反覆膜拜，場面莊嚴哀戚，許多信徒難過不捨，當場落淚啜泣。黃、邱2人全程雙手合十，步行跟隨靈車，緩緩進入靈堂。