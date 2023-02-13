屏縣道187乙線道路拓寬啟用，交通網絡更完善。（屏縣府提供）

屏縣道187乙線道路拓寬啟用，交通網絡更完善。（屏縣府提供）

為改善縣道187乙線南州至東港路段壅塞、危險情形，屏東縣政府爭取公路總局生活圈道路計劃補助4億4041萬元辦理拓寬改善，13日在慈惠醫專大門前舉行完工啟用典禮，屏東縣長周春米與地方仕紳一起參與，周表示，這段道路不但拓寬消除交通瓶頸，並將電纜線地下化，讓美麗的大武山一覽無遺，期待未來更促進地方繁榮發展。

周春米表示，縣道187乙線向西串接縣道187線通往崁頂鄉及東港鎮，向東銜接國道3號南州交流道及省道台1線，是南州鄉內重要聯外道路，過往道路路寬僅8至12公尺、雙向各一車道。

經過拓寬工程後，全面改善道路排水與路燈照明等設施，並建置共同管道系統，將既有架空管線全面下地，道路鋪面採用開放級配瀝青，可減少路面積水及行車水霧現象，並利用慈惠醫專前水利大排設置人行道及綠帶，藉以提升道路景觀及友善人行環境，讓交通網絡結構更完善，期盼為地方帶來人流、物流、金流。

周春米指出，感謝各界協助，讓道路拓寬工程可以順利通車，過去施工期間造成不便，有賴警局在交通尖峰時段，進行管制與疏導，更重要的是道路沿線價購167筆土地、154位地主的配合協助，才能讓工程如期如質進行。

通車後道路整體拓寬至15公尺，雙向各增設機慢車道及人行步道，將大幅改善原有汽機車爭道及學生通行安全問題，除了提昇交通安全及健全交通路網服務外，也透過共同管道建置與孔蓋下地提升道路品質及景觀綠化，促進地方整體發展繁榮。