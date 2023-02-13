這位71歲的學者，應該就是現任行長黑田東彥4月任期期滿的後繼者。早在1998至2005年期間，植田其實也是日本央行董事成員之一。當時，央行正想引進貨幣寬鬆工具，來解決日本國內金融危機以及減少通貨緊縮的負面效應，植田也在其中擔任要角。

曾在2000到2003年擔任植田幕僚一職的井上（Inoue）表示，植田不是明顯屬於鴿派或鷹派經濟陣營，而是根據事實與證據來討論貨幣政策。這位現任野村總合研究所（NRI）資深研究員的井上指出，植田不會只仰賴單一模型，因為經濟與物價後市發展是非常複雜的。

相較之下，植田會利用經濟理論為工具靈活制定政策。井上認為，跟2013年一上任不久後，就大規模祭出刺激政策的黑田相比，植田不同之處是在於，可能不會急就章地馬上進行改革，因為植田有時間觀察通膨與薪資是否繼續上升。

擁有美國麻省理工學院（MIT）經濟學博士學位的植田，在1999年幫助日本央行導入前瞻指引這套工具。前瞻指引是藉由央行會對貨幣政策未來動向提出指南，影響市場對於未來利率走向的預測。

同時，央行的政策與意圖也可藉前瞻指引讓眾人知曉。當時，前瞻指引是比較鮮為人知的一種工具，後來美國聯準會、歐洲央行以及日本央行，也都直接明示宣告自己貨幣政策方向。

井上預測，若植田就位後，可能會推出一種新的政策架構，其中也會改良前瞻指引。在2005年出版的1本日本央行與通貨緊縮纏鬥的書中，植田說過日本那時候跛腳的銀行體系，妨礙了超低利率所帶來的經濟刺激成效。

井上表示，2008年雷曼兄弟倒閉後所引發的全球金融海嘯，各國政府已深知金融業崩壞或將造成經濟損害。若植田真的履新，應該會強調保持金融系統的穩定性。