Kit Colbert所點出的2023年5大IT趨勢包括2023年IT支出將保持強勢、產業將聯合發展早期多雲架構、數位化轉型將開始重視能源效率、今年將是AI發展里程碑式的一年、安全將成為焦點等。

1.2023年IT支出將保持強勢：在數位化轉型需求的推動下，IT支出將繼續保持強勁勢頭。儘管經濟發展預測並不樂觀，但企業會繼續將數位投資放在首位，企業明白消費者和客戶已經開始要求、並依賴高速網路，用以傳輸資料、提高員工生產力、並且越來越多地使用邊緣運算，，Gartner分析師也預測2023年的技術支出將增加5%以上。

2.產業將聯合發展早期多雲架構：多年來，VMware都在構建一個強大的多雲架構，這種架構最終將在整個行業中佔據主導地位，並在2023年成為主流，這個變化將促使VMware徹底改變設計平台和應用的方式，雲端平台團隊的重要性越發明顯，其負責開發新技術，以支援跨雲服務和多雲應用。

3.數位化轉型將開始重視能源效率：後續將看到企業數位化轉型開始高度重視能源效率。正如我在前兩個預測中所說，企業對高速多雲服務的需求正在不斷增長，但電力成本也會隨之增長。事實上，全球資訊通信技術(ICT)部門的用電量約占全球總用電量的7%。資料中心人工智慧維運(AIOps)最適合用來控制能源成本(以及應對氣候變化挑戰)。AIOps可以使用機器學習模型將工作負載整合到數量最少的伺服器上、自動結束僵屍進程、在需求低迷的時間段關閉伺服器等等，從而節約能源和控制成本。雖然AIOps本身並不是什麼新技術，但我預測這個應用場景可能會引發新一輪熱潮和相關研究。

4.今年將是AI發展里程碑式的一年：AI將在技術發展中發揮更重要的作用。ChatGPT成為了大家耳熟能詳的網路熱詞，這是一個使用OpenAI GPT-3深度學習語言模型的機器人程式，任何人都可以在ChatGPT中使用自然語言提問，它可以為幾乎任何領域的問題提供詳細的答案，甚至能在幾秒鐘內寫出一篇文章。ChatGPT3在發佈後五天，用戶就突破了一百萬大關，這個里程碑一般需要新創企業花費幾個月、甚至幾年的時間才能達到。毫無疑問，2023年大眾更加清楚地認識到成熟的AI將如何以及在哪些方面對行業造成影響，儘管能夠穩定且大規模採用該項技術的系統要到幾年後才會出現，但2023年依然是對AI具有里程碑式意義的一年。

5.安全將成為焦點：隨著數位化轉型的持續升溫，企業對資料固若金湯的安全要求不斷提升，預計這將繼續成為產業熱點；在未來一年，人們也會越來越關注加密問題。