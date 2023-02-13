日勝生康養樂齡事業，指標案三芝日初不老莊園1，規畫套房(15、18坪)與2人房(27坪)，並結合樂陶居康養服務，因供不應求釋出保留戶，可售戶數增至520戶，已全數售罄，並保留2戶作為長期經營服務據點。而接續推出三芝日初不老莊園2，產品定位為休閒樂齡住宅，規畫130多戶套房(15坪)、1~2人房(27、33坪)住居，延續樂陶居服務，目前銷售已近四成，計畫於2025年底完工。

在穩定收益的循環經濟事業日鼎水務，2022年用戶接管戶數約達12.7萬戶，每日可處理污水量10萬噸，其中每日可提供3萬噸回收水，約當12座奧運泳池水量，供大桃園工業區使用。

另外，桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫的寶鼎再生水，於2022年11月開工，預計於2024年下半年，每日可啟始運送約1萬噸再生水至中油桃園煉油廠。此BTO計畫第一期預估於2025年興建完成，每日規畫提供4萬公噸以上再生水。

日勝生台北市大安區僑安新村危老重建案，基地面積約1,038坪，已於2022年第3季開工，設計為地上24層與地下4層的SRC綠建築，計畫於2027年上半年完工。台中綠捷聯開案文心崇德站、文心櫻花站與南屯站，目前進行都市設計審查作業，預計於2024年開工。故宮博物院行政大樓及圖書館新建工程，已於2022年10月簽約並於 2022年11月開工，建設期程預估2年。