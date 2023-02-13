農曆新年大吃大喝，假期結束迎來的是減肥地獄，不過並不是瘦就好，塔羅牌老師艾菲爾點名，2023年4生肖「太瘦不好」，肉肉的有助運勢發展，民眾不妨參考看看。

艾菲爾在臉書發文指出，第4名生肖猴在2023年的貴人運非常好，從校園到職場，從愛情運到財運、工作運，碰到什麼困難，多半都能遇到貴人相、逢凶化吉。而猴今年有「死符」、「小耗」星停留，健康容易受到耗損，如果今年想要避開厄運，必須吃得健康點，別刻意節食減重，「多長點肉肉，除了體壯健康，外表才能給人感覺就更大氣、可靠些，對運勢更有幫助。」

第三名生肖虎。艾菲爾指出，生肖虎天生大氣、不拘小節，很少有動壞心思、走歪路的，而老天向來眷顧勇往直前的人，使肖虎在中年事業上升不會過得太差。2023年有「病符」、「凶神」入宮，代表健康易受影響，小感冒不斷，今年一定要吃得健康，不可刻意節食減重，長些肉不只體壯健康，還能給人大氣、可靠的感覺，運勢跟著飛漲，2023年自然能平安渡過。

第二名生肖雞。艾菲爾說，生肖雞性格開朗，總是給人一鳴驚人、精神飽滿的形象。而今年有「大耗」星停留，容易使心情、情緒大受影響，連帶運勢也跟著受累。老師提醒生肖雞「能吃就是福」，有時吃點美食、甜點，可以幫助放鬆，愉悅身心，好運自然降臨。

第一名生肖羊。艾菲爾提到，生肖羊天生自帶福運！「羊」本身就是吉祥、福氣的象徵，運氣通常都是還不錯的。唯2023癸卯兔年有「白虎」星停留，代表血光病難，健康容易受影響，「如果在此時，生肖羊還折騰自己，把自己搞得一點肉都沒有，反而留不住福氣，健康與免疫力也跟著下滑。」