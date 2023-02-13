在省道台1線上的台鐵新豐火車站，缺乏接送乘客的停車空間，每天交通尖峰時段，都造成交通壅塞，立委林為洲13日邀台鐵、縣府及新豐鄉公所到場會勘，要求台鐵設置臨停接送區的車道，活化站前空間。

林為洲表示，新豐火車站鄰近新竹工業區、鳳山工業區及明新科技大學，每天搭台鐵的乘客有7、8千人，是全台載運量排名第30名的車站，周邊商圈也越來越熱鬧，但車站硬體沒有跟上成長的腳步。

林為洲指新豐火車站設置的臨停接送區，只是將人行道向內縮的小空間，汽車須臨停路邊放下乘客，臨停車輛壓縮北上省道的空間，是造成每天北上省道塞車的原因，會勘希望台鐵聆聽地方聲音，正視地方需求。

新豐鄉長徐煒傑表示，許多鄉親希望新豐火車站可以仿照湖口火車站，做出一個引道，讓臨停汽車可以與省道分流，讓乘客可以安全下車，也可避免省道塞車問題，讓車輛都能安全行駛。

林為洲要求台鐵盡速規畫，活化站前空間，設置臨停接送區的車道，減少汽車為放乘客下車而並排臨停的情形，並重新規畫機車停車空間，解決停車亂象。台鐵承諾會盡速規畫改善新豐火車站站前空間。