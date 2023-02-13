知名實況主「丁特」（本名薛弘偉）2021年斥資400萬，在遊戲「天堂M」實測傳說製作秘笈（簡稱：紫布），認為其成功率遠小於遊戲代理商遊戲橘子聲稱的數值，並在直播多次批評，引來遊戲橘子不滿，遭對方求償1元、登報道歉，丁特也依違反消保法反告對方。新北地院今判處遊戲橘子敗訴，駁回其告訴。

丁特2021年9月間實測官方的遊戲秘笈，但斥資400萬成效卻不如官網所稱，他在直播上指遊戲官方是在誘導賭博，引來遊戲橘子不滿，對方認為，丁特言論參雜個人情感，直播時吸引數十至數百萬人觀看，不僅陳述不實，還用言語辱罵，影響公司名譽和信用，因此要求賠償1元、登報道歉，丁特後續也對遊戲橘子提出消費賠償訴訟，並依消保法向對方求償2070萬。

事實上，公平交易委員會2022年曾依違反公平交易法，裁罰遊戲橘子200萬元，遊戲橘子目前已提出行政訴訟。遊戲橘子開庭時另指出，商城公告機率非針對紫布，丁特明知卻仍以誇大方式，帶入個人喜好，未盡公共人物查證義務。