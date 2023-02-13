受惠寒假及農曆年的紅包效應，智冠、網龍、鈊象等三家業者1月營收的年成長均成長約二成。智冠1月營收6.72億元，年增24.2％，網龍也因為「吞食天地 多元宇宙」等新品，1月營收0.42億元，年成長26.3％，鈊象1月份營收11.5億元，年增近2成（19.7％）。

但華義及大宇資則是反差較大。華義1月營收僅979萬元，年減5成。該公司解釋，1月份因為假期較長，玩家注重家庭團聚及戶外活動，較少心力關注在遊戲方面。

但華義新品「動物朋友3」則是在2月份於手機雙平台開放下載，該公司並預計2月份舉辦社群活動周，期望2月營運會轉佳。

至於大宇資訊，1月營收1.13億元，年減近5成（—49.4％），也較上月的2.89億元，下滑6成。主要原因是新舊產品青黃不接。該公司的「仙劍奇俠傳」已在The Sandbox上線。

展望2月份，業者表示，由於去年此時適逢農曆春節及寒假的旺季，因此，營收表現要超越去年度，挑戰較大。橘子11日及12日在高雄舉辦嘉年華會，將旗下各款遊戲及各項服務串連，線上活動開啟的前二天已經有20萬人次，希望此此次嘉年華活動，線上可望突破350萬人次，預期線下至少也可吸引一萬人參與。旗下知名遊戲「天堂M」與高雄全家海神職業隊共同合作，頗受到玩家青睞。