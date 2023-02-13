鏵友益公司主要是從事自動光學檢測設備及智能自動化設備之研發、生產及銷售，董事長為杜泰源，推薦證券商是元大證券及富邦證券，申請時資本額3億15萬元。

鏵友益公司2022年財報營業收入為3億6,158萬元，稅後淨利為6,171萬元，每股盈餘為4.05元。111年前三季財報營業收入為2億4,634萬元，稅後淨利為1,662萬元，每股盈餘為0.56元。

櫃買中心13日將審議雄順公司上櫃案
櫃買中心2/13將審議雄順公司上櫃案
上櫃公司110年度董監酬金實支情形1/31資訊觀測站揭露
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