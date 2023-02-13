2024年台北市大安區立委國民黨初選提早進入白熱化，前台北市議員羅智強跟現任北市議員鍾沛君紛紛表態要角逐。鍾今（13）日在臉書發文表示，自己絕對一輩子固守大安區，並宣示不會挑戰總統及台北市長，結果卻遭部分網友質疑，她在暗諷對手羅智強；不過也有人力挺鍾沛君，兩派網友目前在臉書戰成一團。

對於大安區立委席次，鍾沛君強調，如果她當選立委，提出4點「白紙黑字」對選民保證：首先是保證2028年，2032年不參選總統；2026年，2030年不參選台北市長；其次為保證不會全國行腳，做好區域立委本分；第三點則堅稱，保證一生固守大安，就算搬家也不越區；最後強調，保證大安人的小事，都是鍾沛君的大事，絕不荒廢選民服務。

不少網友看到鍾沛君的發文後，紛紛認為她的說法不妥當，太過針對黨內同志羅智強，不應該為了初選就打到血流成河，留言「本來期待妳和羅可以良性競爭！但這麼酸的一篇，讓我對妳有不同的觀感了！」、「反感」、「羅智強幫多少人輔選，何必酸呢？」、「不需如此刻薄，會引反感的！」、「對待自家人，這樣好像有些不妥耶」、「這針對性太強，跟之前的形象反差太大」。

但還是有人力挺鍾沛君，認為「這保證完全正確，期待羅智強跟進」、「不懂哪裡扣分，要假裝都沒這些問題嗎？」、「情緒勒索大可不必，這些本來就是羅智強必須回應的問題」、「喜歡全國行腳，四海為家投強哥，喜歡認真問政，紮實選服就投沛君啊！」、「政治人物本就該像她這樣，一以貫之」。