對於內政補擬祭出房貸定額補貼免申請之政策，立法院法制局評估報告指出，立意良善但法源依據尚欠明確！民眾如何知悉個案准駁理由？如何提起訴願？因此建議主管機關應兼顧民眾依法得提起訴願及訴訟之權。

由於2022年開始中央銀行連續4次升息，內政部擬定，針對僅有一屋且貸款中、房屋 為自用、一定所得以下、貸款餘額在一定規模以上等4大條件 都符合的貸款戶，提供每月房貸定額補貼。

且此次房貸定額補貼，民眾無需自行申請，內政部會透過金融監督管理委員會 (以下稱金管會)提供名冊，直接撥款給各家銀行，再由銀行逐 月匯入符合資格民眾的戶頭。

對此，立法院法制局評估報告表示，此次房貸定額補貼免申請，立意良善但法源依據尚欠明確！

立法院法制局指出，參酌現行關於住宅貸款利息補貼，內政部訂有自建自購 住宅貸款利息及租金補貼辦法(下稱該辦法)，依該辦法觀之， 其需透過民眾提出申請，且申請資格、申請、審查與核發程序 及溢領追繳等均於該辦法有明確規定。

立法院法制局直言，內政部所擬推出房貸定額補貼免申請之政策，其法源依據為何？尚待釐清。民眾如何知悉個案准駁理由？如何提起訴願？作成處分及後續受理救濟機關為何？救濟期間如何計算？依報載內容未見對此有所論述，實難知悉主管機關就民眾救濟方式所為規劃。

立法院法制局建議主管機關，應就房貸定額補貼免申請之法源依據及民眾應如何提起救濟為通盤考量，於便民及行政簡化角度思維下，兼顧民眾依法得提起訴願及訴訟之權。