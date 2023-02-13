農曆春節及立春過後，代表時序入春萬物復甦，天氣漸暖後各類生物也會進入活動頻繁期，特別是蛇類的出沒機會也會增加，雖然蛇類活動的高峰期是在每年4月到11月之間，但新北市動保處每個月都會接獲民眾的捕蛇通報案件，去年整年度高達3497件，通報件數最多的地區為新店區，高峰期為6月份。

根據動保處統計，新北市去年共接獲3497件捕蛇通報，與前年相比，整體件數約一成，在29區當中，以新店區最多，共有497件，新店則是繼前年之後，再度蟬聯捕蛇案件最多的行政區；捕獲蛇種當中，種類最多的為龜殼花，其次是紅斑蛇，臭青母第三，地點則是五花八門，從交通工具、住宅建築到山林河濱，都可以看到不同的蛇種出沒，

若不想在遇到蛇，動保處提醒「3不3要」原則，「住家3不」為住家環境不雜草叢生、不堆放雜物、不要有裂隙孔洞，避免蛇類有躲藏的空間以及進入屋內的通道；「外出3要」則是野外活動要衣著長袖長褲包鞋、要手持長棍打草驚蛇、要見蛇保持距離繞道而行，只要做好自我保護，就可以避免遭蛇吻。

動保處表示，蛇類會出現在人類住處，多半是誤入居家環境，如家中儲藏室、浴廁或廚房等有可以躲藏的空間，且大多數的蛇種都是在低樓層被發現，只有少數樹棲型的蛇類可能依循樹枝或窗台爬入民宅，所以留意家中門窗是否關好，也能預防蛇類闖入。

另外，蛇類生性低調，只要沒有正面衝突，鮮少主動攻擊人類，民眾若在山林河濱遇到，只要保持距離，蛇類就會主動離去，且蛇類可以抑制鼠害，也是生態平衡不可或缺的一部分。

動保處也提醒，抓蛇是緊急業務，接獲通報後會立即派員前往協助，到場後也會確認每個環節符合安全規定後再行作業，呼籲民眾不要嘗試自行抓蛇，發現蛇類蹤跡應保持冷靜，留意蛇的去向，等候動保員到場協助捕捉。