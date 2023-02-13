春節好料吃下肚，現在又要面對情人節大餐，讓甩肉難度加倍。據國民健康署調查，過年後約4成民眾體重增加，其中三餐不規律者就占近5成。瞄準懶得下廚又想吃得無罪惡感的上班族和健身群眾，超商、連鎖餐飲品牌推降低身體負擔的餐食，透過原型食物、簡單調味帶出美味，搶攻外食族商機。

超商輕負擔餐食訴求百元內有找，預估帶動鮮食類業績1至2成。全家15日開賣「兔兔好想吃餐盒」，以雲林良品活力東勢胡蘿蔔作主體，搭香蔥雞油帶出胡蘿蔔鮮甜，每份餐盒滿足成人每日建議1／2蔬菜攝取量，且購買指定副餐享1件省5元、2件省10元優惠。

7-11天素地蔬常與知名綠色餐飲品牌合作開發餐點，近期與小小樹食合作推「胡麻米麵沙拉及燕麥奶堅果南瓜燉飯」89元。（7-11提供）

7-11自有品牌天素地蔬近期和米其林綠星「小小樹食」聯名推「燕麥奶堅果南瓜燉飯」，以OATLY燕麥奶煮成白醬，搭煙燻素培根、堅果碎、栗香南瓜，口感豐富且不膩口，於2500店限定販售。

悟饕董事總經理李鎮岳自豪健康餐盒Woo box低GI且零添加優勢，更能貼近年輕人的心。（羅永銘攝）

近年以質感餐車、網美店等方式亮相的飯包品牌悟饕，除了賣便當，更以新品牌「WOO box」無添加健康餐抓住年輕人的胃，推出至今年輕客群逐月遞增至少7％至15％，主食包含牛豬雞與海鮮，其中軟嫩的舒肥雞胸因掌握烹調火侯讓口感不柴，且配菜多元玩出五行概念並擁有低卡、低GI特色。

路易莎餐食減熱量讓上班族、學生吃外食也能減輕身體負擔，「泰式綠咖哩花椰菜飯佐培根」110元。（路易莎提供）

路易莎創辦人黃銘賢本身就酷愛健身，對於飲食研究自然不在話下，近期拓展品項主打「精選餐食系列」，其中花椰飯配方選用目前健身圈風靡的優質偽澱粉「花椰菜米」，醣份減半、熱量減少35％，搭配優質高蛋白肉，是目前很受歡迎的健康餐，最貴不超過140元，上市至今擄獲20至40歲的學生及上班族的心，帶動月業績成長約13％。