晶片設備製造商東京威力科創大跌4.39%，是拖累日經的主要原因。同時，愛德萬測試跌1.57%，軟銀也跌1.12%。在調降年度獲利目標18%之後，化妝品大廠資生堂大跌3.97%。無獨有偶，醫療設備製造商奧林巴斯下調整年淨利預估後，也下挫2.25%。
本田汽車上周公布財報，上季營利大增22%並優於預估，股價大漲4.54%。三菱日聯金融漲0.89%，因市場預估日本央行新行長可能會調整現行超低貨幣政策。
美股那斯達克表現不佳，日經13日一度跌至27,266.94點，至少創超過兩周新低。收盤時，日經指數收27,427.32點，跌243.66點或0.88%。東證收1,977.67點，跌9.29點或0.47%。
晶片設備製造商東京威力科創大跌4.39%，是拖累日經的主要原因。同時，愛德萬測試跌1.57%，軟銀也跌1.12%。在調降年度獲利目標18%之後，化妝品大廠資生堂大跌3.97%。無獨有偶，醫療設備製造商奧林巴斯下調整年淨利預估後，也下挫2.25%。
本田汽車上周公布財報，上季營利大增22%並優於預估，股價大漲4.54%。三菱日聯金融漲0.89%，因市場預估日本央行新行長可能會調整現行超低貨幣政策。
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