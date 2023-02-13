晶片設備製造商東京威力科創大跌4.39%，是拖累日經的主要原因。同時，愛德萬測試跌1.57%，軟銀也跌1.12%。在調降年度獲利目標18%之後，化妝品大廠資生堂大跌3.97%。無獨有偶，醫療設備製造商奧林巴斯下調整年淨利預估後，也下挫2.25%。

本田汽車上周公布財報，上季營利大增22%並優於預估，股價大漲4.54%。三菱日聯金融漲0.89%，因市場預估日本央行新行長可能會調整現行超低貨幣政策。