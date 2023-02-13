喝整晚酒駕男嗨翻「連掃9部機車」，殃及找車位路人慘送醫。

台北市中山區13日上午發生一起酒駕車禍，酒駕的自小客車沿途擦撞路邊停放的機車，連掃8個停車格內8部機車，加上1部正在找停車位的機車，共9部機車遭殃受損，其中在找車位的機車後座乘客跌倒送醫。肇事邱姓男子酒測值高達0.54毫克，他告訴警方自己跑酒店喝了一整晚，訊後被依公共危險罪嫌送辦。

肇事的自小客車。（翻攝畫面）

中山分局交通分隊13日10時45分許，接獲110報案稱中山區新生北路三段41號前發生車禍，立即派員馳赴現場查處。員警到場查看為一自小客車與多輛機車發生事故。

經查，26歲邱姓男子駕駛自小客車沿新生北路南向北行駛，其右側車身與右方8個停車格內共9台機車發生碰撞，其中一對夫妻共乘機車，正在尋找停車位時，左側車身遭自小客車碰撞，導致後座的邱姓妻子跌落受傷，送台北馬偕醫院急救，其背部及骨盆挫傷，所幸並無大礙。

邱姓駕駛酒測值高達0.54毫克，妻子受傷的林姓騎士則無酒駕。邱姓駕駛告訴警方，他周日晚間連跑台北市2家酒店，凌晨又到KTV續攤，喝到天亮，自覺精神還不錯，竟酒後駕車要返回基隆住處，豈料卻在途中肇事釀禍。警方將他依公共危險罪嫌送辦，另被波及的9部機車，都能向他求償。

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