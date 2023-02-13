賴晏駒（右）在比賽中罕見火大、撂狠話，左為龔言脩。（八大提供）

黃宏軒嘆氣坦言遊戲過程有點不高興。（八大提供）

黃偉晉錄製總冠軍爭霸戰被圍剿，表情充滿無奈，左為雨婷。（八大提供）

八大《娛樂百分百》熱門單元「凹嗚狼人殺」，2022年度總冠軍爭霸戰在今（13日）登場，錄影過程眾人屏氣凝神、專注賽事，但火藥味十足，直到賽事結束攝影棚甚至一度空氣凝結，賴晏駒（小賴）罕見動氣：「我第一次聊到火大，你們不會玩狼人殺的人，不要私下的心情灌在別人身上。」黃偉晉也來勢洶洶表示：「要拿總冠軍就要有氣勢！」

為了冠軍獎座，眾人皆以高標態度面對這場年度賽事。黃偉晉、賴晏駒展現「絕佳默契」，不僅遊戲過程使用同一種操作，連驚聲尖叫都分秒不差，搞得李懿看不下去，開玩笑說：「我投資！幫偉晉跟小賴拍一齣戲好不好？」也因太熟悉彼此玩法，黃偉晉一提及「隊友」關鍵字，立刻遭大家懷疑是直指狼人，使得賴晏駒首先開炮：「今天在總冠軍賽，只要任何講錯話，我都覺得很刺耳，我是沒有辦法容忍的。」

荳荳跟著附和：「偉晉在緊張什麼？你好好發言就好，可是你發言很不好！」眼見被無情圍剿，黃偉晉一臉無奈回應：「就因為『隊友』這兩個字讓大家認不到我的身分，我跟我自己道歉，沒有在跟任何人道歉。」黃宏軒也嘆氣坦言：「其實有點不高興，雖然這是遊戲，但就是覺得怎麼可能會是淘汰我？!」

越接近遊戲尾聲，肅殺氛圍越是高漲，直到賴晏駒賭氣大喊：「今天是總冠軍賽，不能因為他犯過的失誤你以前也有犯過，就選擇原諒，好氣好氣，你們等下自己玩。」龔言脩也走心說：「我站在好人這邊，被說我是狼，那我站錯邊還得了，是不是我就直接不用錄，直接去淘汰區？」「凹嗚狼人殺」年度總冠軍將從13日起一連四天在八大綜合台《娛樂百分百》精采揭曉。