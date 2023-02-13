證交所統計，外資上周在集中市場賣超為1.96億元，累計今年初至2月10日止，外資買超達2,449.52億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值上升至21.21兆元，占全體上市股票市值的41.46％，周市值增加426.81億元。
就個股比較部分，外資上用自集中市場買超最多的前三檔上市股為：榮運買超78,811張、群創買超62,861張、友達買超58,587張；賣超最多的前三檔上市股為：玉山金賣超36,108張、長榮航賣超29,758張、陽明賣超28,583張。
證交所統計，外資上周賣超台股集中市場1.96億元，其中，賣超玉山金（2884）3.61萬張最多，另外買超榮運（2607）7.88萬張最多。不過，今天股價表現與外資操作不同調，玉山金大漲2.02％，榮運則下跌1.81％。
證交所統計，外資上周在集中市場賣超為1.96億元，累計今年初至2月10日止，外資買超達2,449.52億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值上升至21.21兆元，占全體上市股票市值的41.46％，周市值增加426.81億元。
就個股比較部分，外資上用自集中市場買超最多的前三檔上市股為：榮運買超78,811張、群創買超62,861張、友達買超58,587張；賣超最多的前三檔上市股為：玉山金賣超36,108張、長榮航賣超29,758張、陽明賣超28,583張。
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