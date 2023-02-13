氣象局發布9縣市低溫特報。（氣象局）

受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中央氣象局發布低溫特報，明(14)日至16日中部以北、東半部及金門、馬祖天氣偏冷，易有10度以下氣溫發生；明傍晚起至15日基隆、新北有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

氣象局指出，明(14日)晚至後(15日)白天低溫區域，橙色燈號(非常寒冷)為新北市、基隆市，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範；黃色燈號(寒冷)為臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，連江縣有6度以下氣溫發生的機率。

氣象局表示，周二至周四（14日至16日）中部以北及東半部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷，周四夜間易有輻射冷卻，空曠地區會再低2到3度；周二、周三華南雲雨區東移，北部、東半部地區、中南部山區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區雲量增加，周二至周三清晨中部平地亦有零星短暫雨，周四起降雨漸趨緩，僅東半部地區及大臺北山區有局部短暫雨，其他地區轉為多雲到晴。